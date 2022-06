Cagliari, colpo in arrivo: accordo con la Juventus per Di Pardo

Di Pardo, centrocampista di proprietà della Juventus, è in arrivo al Cagliari: c’è l’accordo tra i rossoblù e i bianconeri

Il Cagliari avrebbe messo a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima annata.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club sardo avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento di Alessandro Di Pardo. Il centrocampista arriverebbe in prestito con diritto, che si trasformerebbe in obbligo se i rossoblù dovessero raggiungere la promozione.