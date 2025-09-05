Cagliari, come sta Pavoletti? Prosegue il recupero dell’attaccante rossoblù, le ultime

Cagliari, come sta Pavoletti? Prosegue il recupero dell’attaccante rossoblù, le ultimissime sull’attaccante rossoblù

Il Cagliari Calcio, guidato in panchina da Fabio Pisacane – ex difensore rossoblù e oggi tecnico della formazione sarda – è atteso quest’oggi da un test amichevole di interesse contro il Buddusò, squadra neopromossa nel campionato di Eccellenza sarda. La sfida rappresenta un’occasione utile per mettere minuti nelle gambe e testare schemi in vista degli impegni ufficiali, ma dovrà fare a meno di una delle sue bandiere: Leonardo Pavoletti.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il capitano non sarà della partita. L’attaccante livornese, classe 1988, prosegue infatti un programma di lavoro personalizzato per recuperare dall’operazione al ginocchio subita al termine della scorsa stagione.

Pavoletti e il percorso di recupero

Il problema fisico che ha colpito Pavoletti nella fase finale dello scorso campionato ha reso necessario un intervento chirurgico. Non è la prima volta che il centravanti, noto per il suo straordinario gioco aereo e la capacità di fare reparto da solo, si trova a fronteggiare infortuni importanti. Nel corso della carriera, infatti, ha dovuto più volte fermarsi, ma ha sempre dimostrato grande professionalità e determinazione nel rientrare in campo.

Attualmente, il numero 30 rossoblù sta seguendo un programma di riabilitazione mirato, con l’obiettivo di ritrovare la piena condizione fisica. Lo staff medico e tecnico del Cagliari punta a un reintegro graduale nel gruppo, senza forzare i tempi, per garantire un recupero completo e duraturo.

Tempi di rientro e importanza nello spogliatoio

Al momento non sono stati comunicati tempi ufficiali per il ritorno in campo di Pavoletti. Tuttavia, l’orientamento del club è quello di valutare settimana dopo settimana i progressi, in base ai riscontri clinici e alle sensazioni del giocatore.

Anche lontano dal terreno di gioco, Pavoletti resta una figura centrale per il Cagliari: la sua esperienza, il carisma e il legame con la piazza rappresentano un punto di riferimento per compagni e tifosi. La sua presenza nello spogliatoio, unita alla leadership naturale, è considerata una risorsa preziosa per affrontare al meglio la stagione.

L’amichevole contro il Buddusò sarà dunque un banco di prova per il gruppo di Pisacane, in attesa di riabbracciare il proprio capitano e leader offensivo.