Cagliari, una compagnia internazionale pronta a trattare con Giulini

Una compagnia internazionale sarebbe pronta a trattare con Tommaso Giulini per acquistare il 100% delle azioni del Cagliari Calcio

Stando a quanto riferito stamane da L’Unione Sarda, un’importante compagnia finanziaria internazionale sarebbe pronta a trattare con il Presidente Tommaso Giulini per acquistare il 100% delle azioni del Cagliari Calcio. La compagnia, si legge, tiene da diversi mesi sotto osservazione la situazione, è a conoscenza della questione stadio e ha già elaborato diversi progetti di investimento per una crescita su ogni fronte. Stando a quanto riferito dal quotidiano, per raggiungere questo scopo «ci sarebbe stato perfino un informale colloquio con uno dei top manager del calcio italiano, impegnatissimo nella conduzione e nella programmazione del suo club, per sondare un suo eventuale coinvolgimento nel progetto Cagliari».

Le poche ma interessanti indiscrezioni che arrivano da Milano non svelano la cifra che la holding proporrà al patron rossoblù: tutto, ovviamente, dipenderà anche dalle varie mosse di mercato che verrano effettuate in queste settimane dalla società.