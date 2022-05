Cagliari, conferme sul nuovo allenatore: contatti per Inzaghi

Il Cagliari cerca una nuovo allenatore per ritornare subito in Serie A. Filippo Inzaghi in pole position

Sono tanti i nomi che sono stati fatti per quanto riguarda il nuovo allenatore del Cagliari che dovrà puntare subito al ritorno in Serie A. E tra questi c’è quello di Filippo Inzaghi. L’ex attaccante del Milan è in una situazione complicata con il Brescia di Massimo Cellino. La relazione fra il presidente e l’allenatore è ai ferri corti, ma la diatriba legale è vicina alla fine. Ognuno per la propria strada e contratto che sta per essere risolto consensualmente.

Il patron del Cagliari Tommaso Giulini avrebbe chiesto all’ex proprietario degli isolani il permesso di trattare con Inzaghi. Il profilo sicuramente piace all’ambiente rossoblù. Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, non ci sarà nessun tira e molla. Inzaghi potrà

prendere in considerazione le offerte che gli arriveranno.

