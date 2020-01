Cagliari: continua il recupero di Cragno. Ragatzu ancora out

Cagliari: continua il recupero di Alessio Cragno, da tempo fuori per infortunio e vicino al rientro. Ancora ai box Daniele Ragatzu

Il Cagliari riparte subito dopo la brutta sconfitta subita a Torino contro la Juventus. La squadra di Rolando Maran è tornata subito in campo per lavorare in vista della sfida contro il Milan, sabato 11 gennaio.

Alessio Cragno continua nel suo processo di recupero: il portiere ha lavorato parzialmente in gruppo e presto potrebbe scendere in campo. Ancora ai box Daniele Ragatzu, non convocato per la gara contro la Juventus.