Cagliari, Di Francesco: «Messo grande impegno, manca continuità»

Eusebio Di Francesco ha parlato al termine di Atalanta-Cagliari di Coppa Italia

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita di Coppa Italia persa 3-1 contro l’Atalanta.

PRESTAZIONE – «L’età media della formazione era bassissima. I motivi erano vari. Non abbiamo voluto far rischiare alcuni giocatori non in condizione, come Godin e Nainggolan. I ragazzi hanno messo grandissimo impegno. Nel primo tempo siamo mancati in qualità. Peccato per il terzo gol. Stavamo preparando cambi per avere maggiore spessore. Stiamo comunque crescendo. Dovremo valutare alcune situazioni quando torneremo a Cagliari».

ATALANTA – «Contro questa Atalanta così fisica, c’era poco da fare. C’è differenza tra noi e loro. Hanno costruito un progetto importante con un grande allenatore. Sicuramente è tra i top club. Secondo me i gol li abbiamo fatti. Ne abbiamo presi troppi. Abbiamo perso partite che non avremmo meritato di perdere. Il calcio è questo, attualmente siamo un incudine che subisce dal martello. Dobbiamo essere più concreti».

CONTINUITA – «Discontinuità? A volte mi chiedo anch’io il motivo. In questo momento la concretezza viene prima di tutto, poi si parlerà dell’identità. Non stanno venendo i risultati. Siamo mancati in continuità».