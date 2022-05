Cagliari, domenica l’ultima in casa: due rossoblù verso l’addio

Domenica il Cagliari giocherà l’ultima partita in casa, per due rossoblù sarà anche il passo d’addio davanti ai tifosi sardi

Quella di domenica con l’Inter sarà l’ultima partita casalinga della stagione per il Cagliari che, intanto, affila le sue armi per poter conquistare la vittoria e fare così un passo avanti in ottica salvezza.

Sarà proprio il concretizzarsi della permanenza in Serie A a determinare quali mosse la società effettuerà nella prossima sessione di calciomercato. Due rossoblù, riporta Il Corriere dello Sport, sarebbero pronti a fare le valigie e a salutare la Sardegna. Si tratta di Dalbert e di Kevin Strootman.

Il costo del riscatto stabilito rispettivamente da Inter e Olympique Marsiglia non convince affatto il Cagliari, poco soddisfatto del loro rendimento. Da parte del centrocampista olandese, riferisce il quotidiano, non ci sarebbe inoltre la volontà di continuare a vestire la maglia rossoblù.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24