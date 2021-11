Cagliari, due ritorni in gruppo in vista del Sassuolo

Il Cagliari continua gli allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo. Oggi sono tornati al lavoro anche due nazionali

Il Cagliari continua gli allenamenti ad Asseminello in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo in programma domenica 21 novembre. In campo presenti anche Cragno e Bellanova. Il report del club.

COMUNICATO – «Si sono allenati regolarmente con la squadra Raoul Bellanova e Alessio Cragno, di nuovo ad Asseminello dopo gli impegni con le rispettive selezioni nazionali. Lavoro parziale con il gruppo per Ceppitelli e Dalbert, in personalizzato Andrea Carboni e Damir Ceter. Nuovo allenamento fissato per domani, giovedì 18, al mattino».