Cagliari, espulso Zappa: il terzino rossoblù salterà l’Empoli

A un minuto dalla fine di Lazio Cagliari, Zappa è stato espulso per un fallo in ritardo su Zaccagni: salta l’Empoli

Brutte notizie per il Cagliari. Gabriele Zappa, ad un minuto dalla fine della gara con la Lazio, è stato espulso per un fallo in ritardo su Mattia Zaccagni. Già ammonito, l’esterno rossoblu è entrato in ritardo sull’ex Verona rimediando il secondo giallo.

Il ragazzo salterà quindi la gara contro l’Empoli, per il primo turno infrasettimanale della stagione.