Il Cagliari abbraccerà presto Marin: il centrocampista classe ’96 arriva dall’Ajax. I dettagli dell’operazione

Il Cagliari ha definito il trasferimento di Razvan Marin dall’Ajax sulla base di 12,5 milioni di euro più bonus.

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe ’96 sarà in Sardegna nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contratto.