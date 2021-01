Cagliari, fiducia a tempo per Di Francesco: c’è la tentazione Mazzarri

Walter Mazzarri potrebbe tornare in Serie A. Il Cagliari lo tiene in considerazione nel caso esonerasse Eusebio Di Francesco

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la dirigenza del Cagliari si attende un cambio di passo da parte di Eusebio Di Francesco dopo cinque sconfitte consecutive.

Al momento il tecnico gode della fiducia del presidente Tommaso Giulini ma allo stesso tempo l’esonero è un’opzione da tenere in considerazione nel caso in cui la squadra non trovi continuità di risultati.

Per sostituirlo potrebbe arrivare Walter Mazzarri, al momento libero da impegni contrattuali e valutato come un profilo di sicura esperienza viste le sue oltre 400 panchine in Serie A.