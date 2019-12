Cagliari, Giulini: «Non ci aspettavamo tanto recupero» – VIDEO

Il presidente del Cagliari Giulini è intervenuto in zona mista al termine della sfida persa contro la Lazio – VIDEO

Il Cagliari ha molto da recriminare in occasione delle due reti subite nel finale, che hanno permesso alla Lazio di strappare tre punti importanti in chiave Champions League. L’amarezza dei sardi si mischia alla rabbia per un recupero troppo lungo.

«Non ci aspettavamo tanto recupero. C’è rammarico per le occasioni sprecate», così il presidente rossoblù Tommaso Giulini in zona mista al termine della sfida contro la formazione biancoceleste.