Cagliari, il tema rinnovi toglie serenità alla squadra: i dettagli

Il nodo scadenze e rinnovi costituisce un problema in più per il Cagliari alla ricerca di una serenità a livello di classifica e a livello “personale”

Quale futuro per i giocatori del Cagliari? L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma e analizza la situazione non ancora delineata e risolta relativa alle scadenze ai rinnovi contrattuali dei rossoblù. Un problema in più, quindi, per la compagina sarda, alla ricerca di serenità a livello di classifica ma anche a livello di certezze “personali”.

Ceppitelli, Lykogiannis, Joao Pedro, Caceres, Strootman, Dalbert, Grassi e Bellanova. Per i primi due, secondo il quotidiano, il club sardo avrebbe già in mente una proposta. Completamente diversa invece la situazione per il difensore uruguaiano e per i due centrocampisti da cui si aspettava ben altro che prestazioni sottotono. La loro avventura in rossoblù potrebbe concludersi già gennaio. Nessun problema per Dalbert e Bellanova, diventati ormai preziosi per Walter Mazzarri. Capitan Joao Pedro aspetta qualche segnale dalla società che si ipotizza non tarderà ad arrivare vista la sua fondamentale presenza.