Cagliari, il Bologna guarda in casa rossoblù: piace Goldaniga

Calciomercato Cagliari: il Bologna avrebbe messo gli occhi su Goldaniga come alternativa in difesa al colpo Lovato

Tra i calciatori del Cagliari che avrebbero dato il loro okay a restare in Serie B, c’è Edoardo Goldaniga. L’ex Genoa e Sassuolo è arrivato in Sardegna nel calciomercato invernale di gennaio, ma al di là delle promesse fatte potrebbe anche fare le valigie. Su di lui, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci potrebbero essere i corteggiamenti del Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna è alla ricerca di un difensore e il profilo di Goldaniga rappresenta un’alternativa a Matteo Lovato. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta è nel mirino degli emiliani da tempo, ma non c’è ancora stato nulla di concreto e Giovanni Sartori cerca delle alternative in caso di collasso dell’affare.

