Cagliari, il Torino fa sul serio per Joao Pedro: c’è distanza tra le parti

Calciomercato Cagliari: il Torino non molla Joao Pedro, ma ci sarebbe una grossa distanza tra le parti per il prezzo del cartellino

Il Torino vuole rifarsi il look in vista della prossima stagione e soprattutto dovrà sistemare il reparto offensivo che sarà orfano di Andrea Belotti in procinto di lasciare i granata alla naturale scadenza del contratto.

Come riporta Tuttosport, il nome in cima alla lista dei granata è sempre quello dell’attaccante e capitano del Cagliari Joao Pedro. Le due società hanno avuto dei contatti per l’italo-brasiliano ma al momento rimane la distanza tra richiesta e offerta. Il Cagliari chiede non meno di 15 milioni di euro mentre il Torino è disposto ad offrirne solo 7.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24