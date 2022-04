Cagliari, incubo retrocessione: Mazzarri si aggrappa a Joao Pedro

In casa Cagliari si fa sempre spaventoso l’incubo retrocessione: Mazzarri si aggrappa ai gol di Joao Pedro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando della lotta salvezza, si concentra in particolare sul ruolo rivestito da Joao Pedro nel Cagliari. L’incubo della retrocessione fa paura e la compagine di Mazzarri non può che aggrapparsi al giocatore, all’uomo che ha rappresentato e rappresenta oggi una vera e propria ancora di salvezza.

Il brutto periodo caratterizzato dal digiuno dal gol, dalla delusione per quanto successo con la Nazionale non hanno mai fatto perdere di vista il vero obiettivo di Joao Pedro: continuare a caricarsi la squadra sulle spalle per portare in salvo il Cagliari, portare in salvo un’intero popolo.

