Cagliari in ansia: infortunio al ginocchio per Belotti, attesi gli esami. Le ultime

Cagliari, infortunio al ginocchio per Belotti nella sfida contro l’Inter di Chivu, sono attesi gli esami. Le ultimissime

Momenti di forte preoccupazione in casa Cagliari dopo la sfida disputata alla Unipol Domus contro l’Inter di Cristian Chivu, tecnico rumeno subentrato in panchina quest’anno. Durante il match, infatti, Andrea Belotti, attaccante classe 1993 arrivato in estate in Sardegna per guidare l’attacco rossoblù, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema al ginocchio sinistro.

L’infortunio del “Gallo”

Belotti, ex Torino e Roma, ha avvertito un dolore improvviso che non gli ha permesso di proseguire la gara. Una tegola pesante per Fabio Pisacane, allenatore sardo ed ex difensore rossoblù, che aveva puntato molto sull’esperienza e sul fiuto del gol del “Gallo” per trascinare la squadra in questo avvio di stagione di Serie A.

Nel post partita, Pisacane ha spiegato che l’attaccante ha riferito di aver sentito un “crac” al ginocchio dopo una distorsione. Parole che inevitabilmente alimentano i timori sull’entità dell’infortunio e che lasciano in sospeso il futuro immediato del bomber.

Esami strumentali nei prossimi giorni

Il club ha già programmato per Belotti accertamenti medici approfonditi, indispensabili per stabilire l’entità della lesione ed escludere ipotesi più gravi. Solo dopo i controlli sarà possibile avere un quadro chiaro sui tempi di recupero e sulle possibilità di rivederlo presto in campo con la maglia del Cagliari.

Un’assenza pesante per i rossoblù

L’infortunio di Belotti rappresenta un campanello d’allarme per il Cagliari, che rischia di perdere uno dei suoi uomini più rappresentativi. In queste prime giornate, l’attaccante ha già dimostrato di poter essere un punto di riferimento per il reparto offensivo, unendo sacrificio, leadership e senso del gol.

La società e i tifosi attendono ora con apprensione il responso degli esami, sperando che non si tratti di uno stop lungo. Nel frattempo, Pisacane dovrà valutare le alternative a disposizione per non perdere incisività in attacco, in attesa di buone notizie sul recupero del suo bomber di esperienza.