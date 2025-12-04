Cagliari, infortunio per Felici: problema al ginocchio, le ultime sulle sue condizioni

Cagliari, guaio al ginocchio per Felici: gli esami chiariranno le sue condizioni. Le ultimissime notizie sul rossoblù

Mattia Felici ha rimediato una distorsione al ginocchio durante la sfida di Coppa Italia contro il Napoli. L’attaccante rossoblù sarà a Roma domani per sottoporsi agli accertamenti specialistici che chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero.

L’ambiente sardo è in apprensione: oltre all’infortunio, Felici era già finito sotto i riflettori per il rigore fallito nella lotteria finale che ha premiato la squadra di Antonio Conte. Ora, però, l’attenzione è tutta sulle sue condizioni fisiche, con risonanza magnetica e visita medica decisive per definire il quadro clinico.

Fabio Pisacane dovrà sicuramente rinunciare al giocatore nel prossimo impegno di campionato contro la Roma di Gasperini. Un’assenza pesante per il Cagliari, che perde una pedina fondamentale in attacco. La società, in costante contatto con lo staff medico, aggiornerà i tifosi con la massima trasparenza non appena saranno disponibili i risultati degli esami.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

