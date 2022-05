Cagliari Inter, Agostini prepara la mossa a sorpresa

Il tecnico del Cagliari Alessandro Agostini prepara la mossa a sorpresa per la gara di domenica contro l’Inter

Cagliari Inter è l’ultima spiaggia per i sardi e per la salvezza della squadra di Agostini. Una partita complicata e difficile, ma che può avere il vantaggio del riposo per i sardi, visto che l’Inter ha giocato 120′ contro la Juve nella finale di Coppa Italia.

Agostini sta valutando alcune scelte per la partita dell’Unipol Domus, e potrebbe schierare a sorpresa Baselli. Il centrocampista è entrato molto bene contro la Salernitana e il tecnico potrebbe utilizzarlo dal primo minuto contro i nerazzurri. Lo scrive La Nuova Sardegna.