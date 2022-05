Cagliari Joao Pedro, il futuro dipende dalla Serie A

Il futuro di Joao Pedro a Cagliari è legato alla permanenza in Serie A dei sardi: il dieci rossoblù ha già rifiutato diverse offerte, ma gli scenari potrebbero cambiare

Il futuro di Joao Pedro è legato alla permanenza in Serie A del Cagliari. Sull’attaccante italo brasiliano avrebbero messo gli occhi già diverse squadre, ma lui ha sempre declinato le varie offerte.

La sua idea è sempre stata quella di voler salvare il Cagliari, in caso contrario gli scenari potrebbero anche cambiare visto le richieste in A ci sono e non è da escludere una sua cessione estiva, dovesse arrivare la retrocessione in B. Lo scrive il Corriere dello Sport.