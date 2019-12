Cagliari, Joao Pedro entra nella storia del club rossoblu, raggiungendo Gigi Riva in una particolare statistica: ecco quale

Il Cagliari sta viaggiando a gonfie vele in campionato, oltre ogni rosea aspettativa. I rossoblu sono in lizza per un posto in Europa, grazie anche allo stato di grazia di molti giocatori.

Uno di questi è sicuramente Joao Pedro: con il gol al Sassuolo, il brasiliano raggiunge quota 10 in campionato in 15 giornate. Solo l’icona del Cagliari, Gigi Riva, era riuscito nell’impresa, per due volte, nel 1968/69 e nel 1973/74.