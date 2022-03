Cagliari, Joao Pedro troppo solo: Mazzarri studia il nuovo partner per l’attaccante

Joao Pedro non riesce a ritrovare la via del gol. Mazzarri pensa a una nuova spalla da affiancargli

Il Corriere dello Sport di oggi si sofferma sulla situazione di Joao Pedro. Il numero 10 del Cagliari non assapora il gusto del gol dal match con la Fiorentina. Le motivazioni di questo digiuno non sembrano essere attribuibili a un calo di condizione quanto a un cambiamento del suo ruolo sul campo.

Ora, si legge, è però necessario trovare una soluzione a questo problema. Il capitano rossoblù avrebbe bisogno di una spalla in modo da rendersi utile per la manovra e per potersi esprimere al meglio sotto porta. Chi potrebbe essere il compagno giusto? Pavoletti e Keita scaldano i motori in vista dello Spezia mentre Pereiro potrebbe accomodarsi in panchina.

