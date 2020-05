Cagliari, Klavan è un’incognita: problema contratto e stipendio

Klavan e un futuro incerto a Cagliari: il difensore punta al rinnovo ma dovrà ridursi l’ingaggio per l’anno prossimo

Ragnar Klavan si gioca il suo futuro in due mesi, nel tentativo di convincere il nuovo allenatore Walter Zenga e poter restare a Cagliari per un altro anno, esercitando così da parte della società il rinnovo automatico fino al 2021.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club sardo farà attente valutazioni e non solo per quanto riguarda la tenuta fisica in campo. Klavan dovrà abbassarsi lo stipendio per non gravare eccessivamente sulle casse del Cagliari.