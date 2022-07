Cagliari, Lapadula: «Darò il massimo per farci tornare in Serie A». Le parole del neo attaccante dei sardi

Il nuovo attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula ha parlato ai microfoni della società rossoblù dalla tribuna dell’Unipol Domus. Ecco le sue parole.

SCELTA CAGLIARI – «Da anni vengo accostato al Cagliari e quest’anno c’è stata la possibilità concreta di arrivare qui, non era semplice ma quando c’è la volontà di stare insieme non ci sono limiti».

TORNARE SERIE A – «C’è un gruppo che si conosce bene e c’è la qualità giusta e la voglia giusta per fare bene e tornare in massima serie».

OBIETTIVO PERSONALE – «Ho visto un grande ambiente e un gran progetto a Cagliari, per me è un sì deciso alla domanda se si può tornare in Serie A. Io voglio dare solo il massimo, lavorando bene per raggiungere traguardi che nemmeno ci immaginiamo».