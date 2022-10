Cagliari, Liverani: «Ascoli? Concedono poco e sarà difficile»

L’allenatore del Cagliari, Liverani, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Ascoli in Serie B

Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Ascoli in Serie B. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

ASCOLI – «La difficoltà sta nel trovare una squadra in un momento positivo con certezze, concedono poco e sarà difficile, ci daranno pochi spazi e non dobbiamo avere fretta possiamo mettere la gara a rischio se andiamo dietro al loro ritmo, dobbiamo essere equilibrati, loro hanno giocatori esperti come Dionisi e dovremmo stare attente senza concedere ripartenze».

