Il tecnico del Cagliari Maran ha commentato in zona mista la sconfitta rimediata contro la Lazio – VIDEO

Rolando Maran è intervenuto in zona mista per commentare l’esito della sfida contro la Lazio, persa dal Cagliari per 2-1 in pieno recupero a causa dei gol di Luis Alberto e Felipe Caicedo.

«Peccato per il risultato. Abbiamo creato più della Lazio», ha dichiarato il tecnico rossoblù al termine della gara disputata alla Sardegna Arena.