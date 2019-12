Cagliari, Maran punta al recupero di Ceppitelli e Cacciatore

Cagliari, ripresa degli allenamenti nella giornata odierna in vista del ritorno in campo fissato per il 6 gennaio contro la Juve

Tornerà oggi in campo il Cagliari in vista della ripresa del campionato fissata per il 6 gennaio nel big match contro la Juventus. Maran e la squadra vogliono assolutamente riprendere la marcia in campionato che manca da due giornate (Lazio, Sassuolo).

Come riporta il Corriere dello Sport il tecnico pensa anche ai recuperi che farebbero così bene alla squadra: il primo è quello di Ceppitelli out da quasi due mesi per una fascite plantare. Il secondo è Cacciatore che lavora in maniera differenziata da due settimane.