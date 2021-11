Cagliari: Mazzarri ritrova Strootman, ma perde un pezzo

Mazzarri può sorridere, per Bologna-Cagliari ritrova Kevin Strootman

Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della sfida contro il Bologna. L’allenatore livornese – come riportato dall’Unione Sarda – avrebbe recuperato in toto Kevin Strootman per la partita contro Mihajlovic.

Nonostante il recupero dell’olandese, Mazzarri ancora fare a meno degli uruguaiani Nandez, Godin e Caceres. Nuova defezione invece in attacco, dove non ci sarà Keita Balde per una tonsillite.