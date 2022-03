Cagliari-Milan in tv e streaming: dove vederla

I rossoblù di Mazzarri ospitano i rossoneri capolisti di Pioli nell’anticipo serale della 30ª giornata di Serie A: dove vedere Cagliari-Milan

Il Milan capolista di Stefano Pioli fa visita al Cagliari di Walter Mazzarri nell’anticipo serale della 30ª giornata della Serie A 2021/2022. I rossoblù sono attualmente quartultimi in classifica con 25 punti, e lottano per la salvezza, i rossoneri guidano la graduatoria a quota 63 e hanno un vantaggio di 3 lunghezze sul Napoli. Cagliari-Milan: la partita si giocherà sabato 19 marzo 2022, nello scenario della Unipol Domus di Cagliari, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Marco Di Bello di Brindisi.

Cagliari-Milan sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android. Sarà possibile anche seguire Cagliari-Milan sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore il TIMVISION BOX, una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca di Cagliari-Milan su DAZN è affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Il pre e post partita dallo studio sarà curato da Giorgia Rossi, che sarà affiancata da Massimo Ambrosini e Massimo Donati.

La partita Cagliari-Milan sarà trasmessa anche in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e SKY SPORT 4K (numero 213 del satellite). La telecronaca di Cagliari-Milan su Sky sarà affidata a Federico Zancan, che sarà affiancato da Luca Marchegiani.

Il post partita vedrà protagonisti, a ‘Sky Calcio L’Originale’, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Anne Laure Bonnet e Walter Zenga.



Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi