Cagliari, Nainggolan accusa problemi muscolari: allenamento saltato

Nainggolan non si allena con i compagni del Cagliari ad Asseminello: piccolo infortunio per il centrocampista belga

Stop per Radja Nainggolan. Il giocatore dell’Inter in prestito al Cagliari ha lamentato un piccolo acciacco e non ha partecipato all’allenamento di gruppo del club sardo presso il centro sportivo di Assemini.

Ecco la nota del club sulle condizioni del giocatore: «Non ha preso parte allenamento di oggi Radja Nainggolan a causa di un affaticamento muscolare. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta».