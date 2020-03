Cagliari, Nainggolan: «Ci va tutto storto, troveremo una soluzione»

Le parole di Radja Nainggolan, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del Cagliari contro la Roma

Intervenuto nella conferenza stampa post-partita, Radja Nainggolan ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al termine di Cagliari-Roma.

CRISI – «È difficile dare una risposta. Purtroppo i risultati sono negativi nonostante l’impegno, credo sia più un problema mentale. Avevamo abituato troppo bene tutti con i risultati, credo che risultato positivo chiami risultato positivo. Ora ci va tutto storto, vanno trovate delle soluzioni a questo».

FISCHI DEI TIFOSI – «Il tifoso pensa a fare il tifoso, noi a fare i calciatori. E’ giusto che pretendano da noi, ma so che ci stanno sempre vicini. Andare sotto la curva ci dà fastidio? Ci sono piazze e piazze, ricordo dopo l’eliminazione in Europa League contro la Fiorentina: da una parte ci sta la delusione dei tifosi».

MARAN – «Ha dato i suoi input e le sue indicazioni dall’inizio dell’anno. Gruppo contro l’allenatore? Sono tutte cazzate, sinceramente. Si è vinto sempre con Maran in panchina, non è che adesso non si vince per colpa del mister».