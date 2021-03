Cagliari, Nainggolan: il gol alla Sampdoria rompe una maledizione

Contro la Sampdoria Radja Nainggolan ha trovato la sua prima rete in questo campionato con una conclusione dalla distanza

Contro la Sampdoria Radja Nainggolan ha trovato la sua prima rete in questo campionato grazie alla conclusione dalla distanza con cui ha realizzato il definitivo 2-2.

Prima della sfida di Marassi, il centrocampista belga era il giocatore che secondo i dati OPTA aveva effettuato più tiri (28) in questo campionato senza ancora trovare la via del gol. Tuttavia, in base alla qualità delle sue conclusioni – misurata attraverso gli Expected Goals – ne avrebbe dovuto realizzare appena 0.9.