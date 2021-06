Cagliari, obiettivo blindare Joao Pedro: prossimi giorni decisivi

Il Cagliari vuole blindare il suo leader e capitano Joao Pedro, nel mirino di diversi club

Nonostante le porte del calciomercato non siano state ancora ufficialmente aperte, il Cagliari si mostra molto attivo per la costruzione della squadra del futuro. Tanti i nomi che si rincorrono per i vari reparti ma c’è un aspetto su cui la dirigenza rossoblù preme: blindare il capitano Joao Pedro.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro tra la società di Giulini e il procuratore del numero 10: si discuterà del prolungamento del contratto ma anche di un adeguamento in termini economici viste le due stagioni brillanti del calciatore brasiliano. Il Cagliari vuole Joao Pedro per sempre.