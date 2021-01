Cagliari, oggi la firma di Duncan: domani lo aspetta il Milan

Alfred Duncan è pronto per iniziare la sua nuova avventura al Cagliari. È ora del suo riscatto, il Milan lo aspetta

È prevista per oggi la firma che porterà Alfred Duncan, mediano ghanese proveniente dalla Fiorentina, a vestire la maglia del Cagliari fino a giugno. Il 27enne approda in Sardegna con un grande responsabilità: dovrà dare rinforzo non solo al suo reparto ma all’intera compagine che, come sappiamo, sta vivendo uno dei momenti più bui della sua storia.

Il centrocampista porterà sicuramente tantissima qualità e, con questa, una grandissima voglia di riscatto personale. La sua esperienza alla Fiorentina non è stata rosa e fiori: dopo una prima stagione positiva, quest’anno è invece finito ai margini e il campo, per lui, è diventato quasi un’utopia. La sua presenza al Cagliari diventerà fondamentale: Eusebio Di Francesco, che lo scoprì al Sassuolo, ha bisogno di un altro elemento per il suo centrocampo.

Alfred Duncan porterà esperienza e soluzioni: può essere infatti utilizzato sia nel 4-2-3-1 ma anche in un centrocampo a tre, non resta che vederlo giocare. Lo staff valuterà se metterlo in campo già domani nella sfida infuocata contro il Milan o se dargli il tempo di ambientarsi per farsi trovare carico per il Genoa, l’ultima partita di questo girone di andata burrascoso.