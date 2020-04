Cagliari, Pavoletti: «Sarò un nuovo Pavoletti, obiettivo Europeo»

Leonardo Pavoletti si prepara a tornare gradualmente a disposizione del Cagliari: le parole dell’attaccante in vista del rientro

Ancora alle prese con il recupero dal terribile infortunio al ginocchio, Leonardo Pavoletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del suo rientro in campo. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Cagliari.

CLICCA QUI PER L’INTERVENTO INTEGRALE DI PAVOLETTI

«Sto bene, lotto come tutti durante questa quarantena. Sarò pronto fra agosto e settembre, non devo avere fretta. I miei colleghi non giocano da due mesi, io sono fermo da un anno e non vedo l’ora di rientrare. Prima davo qualcosa per scontato, ora ho imparato tanta disciplina e cura del corpo. Sarà un nuovo Pavoletti, non certo inferiore al precedente. In un anno così sfortunato si è spostato anche l’Europeo, per me significa avere un obiettivo importante».