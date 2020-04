Cagliari, Pisacane: «Stipendi? Ognuno faccia la sua parte»

Il difensore del Cagliari Pisacane ha parlato del possibile taglio agli stipendi e della stagione dei rossoblù

Fabio Pisacane è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare dei temi caldi della Serie A, a cominciare dal taglio agli stipendi: «Noi calciatori abbiamo dato immediatamente la nostra disponibilità ad andare incontro a questa esigenza che vede coinvolto tutto il sistema. Se il campionato finisce devono essere chiamate tutte le parti in causa, ognuno deve fare la sua parte. Negli ultimi giorni si è strumentalizzato troppo il discorso, sembra che tutto vada bene se solo i calciatori rinunciano allo stipendio. Qualcosa faremo, si troverà un accordo perché tutti facciano la loro parte. Noi come Cagliari stiamo definendo le nostre cose, poi stiamo alla finestra».

Sulla stagione: «Era un campionato bello e divertente. Ci auguriamo tutti che per prima cosa si possa tornare alla normalità per la salute di tutti, poi dopo che le cose si saranno stabilizzate ci piacerebbe riprendere il cammino che avevamo iniziato. Questa squadra non ha fatto tanti risultati positivi per caso, ha qualità. La sconfitta con la Lazio ha lasciato pesanti strascichi mentali, ma se si torna in campo possiamo fare 13 partite di altissimo livello. Zenga ha grande carisma, non vediamo l’ora di ripartire. Adesso pensiamo alle persone che stanno soffrendo, è il primo pensiero. Se si riprenderà sarà una stagione comunque anomala, sarà una prova del nove senza precedenti», ha concluso il difensore del Cagliari.