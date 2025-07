Cagliari, Di Marzio svela: «Hanno ricevuto un’offerta da quel club per Prelec!». Gli aggiornamenti

Cagliari, Di Marzio rivela a sorpresa: «Hanno ricevuto un’offerta dall’Oxford per Prelec!». Tutti gli aggiornamenti

Novità importanti sul mercato in uscita del Cagliari Calcio, club sardo della Serie A, che ha ricevuto un’offerta concreta dall’Oxford United per il giovane attaccante sloveno Nik Prelec, nato nel 2001 e cresciuto nel vivaio della Sampdoria. La proposta, rivelata da Gianluca Di Marzio, prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro, condizionato dalla permanenza del club inglese nella Championship, la seconda divisione del calcio britannico.

Prelec, talento in cerca di spazio

Nik Prelec, attaccante tecnico e potente, ha vissuto una stagione complessa a Cagliari con poche occasioni per mettersi in mostra. Non convocato per il ritiro estivo, il classe 2001 potrebbe trovare nella Championship un’occasione preziosa per rilanciarsi. L’Oxford United, club noto per puntare sui giovani promettenti, intende testare le qualità del giocatore in un contesto competitivo, lasciando aperta la porta a un eventuale acquisto definitivo. La formula scelta consente al club di valutarlo sul campo, mentre per Prelec rappresenta una sfida professionale ad alto potenziale, con il riscatto legato al raggiungimento della salvezza da parte della squadra inglese.

Strategia Cagliari: valorizzare i giovani e snellire la rosa

La possibile partenza di Prelec rientra nella linea tracciata dal nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi, dirigente esperto con un passato al Frosinone, noto per la gestione intelligente dei giovani e delle risorse. L’offerta proveniente dall’Oxford United non solo alleggerirebbe la rosa rossoblù ma garantirebbe anche una potenziale entrata economica. Il club sardo sta valutando attentamente l’operazione, soppesando le prospettive di crescita del giocatore e l’impatto tecnico sul gruppo squadra.

«Il Cagliari ha ricevuto un’offerta dall’Oxford per Nik Prelec: prestito con obbligo di riscatto (alla salvezza) fissato a 1 milione di euro»