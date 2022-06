Cagliari, proseguono i colloqui con Inzaghi che chiede conferme tecniche

Il Cagliari continua a parlare con Filippo Inzaghi, che chiede alla società delle conferme sul piano tecnico per la prossima stagione

Il Cagliari ha deciso di puntare tutto su Pippo Inzaghi: i nomi circolati di Aurelio Andreazzoli e Beppe Iachini sembrano essere ormai tramontati con Super Pippo candidato numero uno alla panchina.

Come riporta Tuttosport, Il tecnico avrebbe fatto una precisa richiesta al patron del Cagliari Tommaso Giulini. Per accettare l’incarico Inzaghi vorrebbe garanzie tecniche che la squadra che gli sarà consegnata possa lottare per la promozione in Serie A. Solo in caso di una squadra allestita in maniera competitiva il matrimonio si potrà fare