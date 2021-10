Cagliari, il punto sugli infortunati: Mazzarri potrebbe recuperarne due

Contro il Bologna, il Cagliari e Mazzarri potrebbero tornare ad avere a disposizione due giocatori. La situazione degli infortunati

Il Cagliari e Mazzarri potrebbero riaccogliere due giocatori infortunati in vista della partita contro il Bologna. I sardi sono con l’infermeria piena e questo condiziona parecchio le scelte dell’allenatore ex Torino.

Secondo quanto riportato dalla Nuova Sardegna, per, Mazzarri potrebbe recuperare in tempo Nandez e Strootman per la partita contro il Bologna.