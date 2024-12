Cagliari, i quotidiani appoggiano le polemiche sul rigore

Il Cagliari si lamenta per un calcio di rigore negato nel match contro l’Atalanta per un tocco di mani di Kossounou

Grandi polemiche in casa Cagliari dopo che l’arbitro Pairetto e il VAR Paterna non hanno ravvisato un calcio di rigore per tocco di mano di Kossounou su cross dalla destra di Deiola. Questa la moviola dei principali quotidiani sportivi dell’episodio nel match contro l’Atalanta.

GAZZETTA DELLO SPORT – «Mani di Kossounou, manca un rigore per il Cagliari. Al 34′ del primo tempo, su cross di Deiola, Kossounou in scivolata colpisce il pallone con il braccio. Nonostante ci sia un precedente tocco con la gamba, si tratta di un intervento da calcio di rigore perché il braccio è molto alto e soltanto in un secondo momento si abbassa verso il resto del corpo. Pairetto decide invece per la non punibilità e il Var Paterna non ritiene la decisione meritevole di review».

CORRIERE DELLO SPORT – «Pairetto non vede il penalty. L’azione che al 33′ pt ha fatto scattare le lamentele Cagliari che chiedeva un rigore per il tocco di braccio di Kossounou, in campo, è stata interpretata nel modo sbagliato. Pairetto, non coadiuvato dall’assistente numero 2 Garzelli che sembrava avere una buona visuale, ha fatto riprendere il gioco con una rimessa dal fondo come se la deviazione del difensore non ci fosse stata. Ma anche il VAR Paterna non è intervenuto in soccorso dell’arbitro. Se, da protocollo, non aveva margine di intervento per far dare l’angolo, ne aveva per valutare il tocco di mano di Kossounou che entrando in scivolata con il braccio molto alto si è preso un rischio. Nonostante il precedente rimpallo sulla gamba l’impressione è che la scelta giusta fosse quella di richiamare Pairetto all’On Field Review, che si sarebbe dovuta concludere con l’assegnazione del calcio di rigore»