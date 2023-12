Cagliari, Ranieri: «Dobbiamo invertire il trend anche fuori casa»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, in vista della partita contro l’Empoli. Tutti i dettagli

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista diCagliari-Empoli, in programma sabato.

PAROLE – «Importante per entrambe le squadre. L’Empoli è molto ben organizzata, ti viene a prendere alta e non ti fa ragionare. Ma noi saremo in casa ed i tifosi ci soffieranno dietro. Voglio vincere, possibilmente senza prendere goal. Spero di vincere contro Empoli e Leccce. Ma ora ci concentriamo su questa. In casa viaggiamo meglio, ma spero di invertire il trend fuori casa».

