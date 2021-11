Cagliari, riecco Keita: «Buone sensazioni» – FOTO

Cagliari, Keita torna a lavorare con il resto del gruppo. Il post social condiviso dall’attaccante senegalese

Keita Balde è tornato ad allenarsi con la squadra ad Asseminello. Il senegalese in gruppo per la partitella mattutina dopo l’operazione di drenaggio di ascesso retro tonsillare. Buone nuove in vista del Sassuolo.

Il messaggio dell’attaccante del Cagliari: «In campo con la squadra per ritrovare ritmo e continuità. Buone sensazioni in partitella questa mattina. Avanti così!».