Cagliari, riecco Marin: il centrocampista punta il Sassuolo

Il Cagliari continua gli allenamenti ad Asseminello in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo in programma domenica 21 novembre. In campo torna a che Razvan Marin.

REPORT – «Ha svolto l’intera seduta con la squadra Razvan Marin, rientrato ad Asseminello dopo gli impegni con la Romania. Luca Ceppitelli e Dalbert hanno iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo. A parte Andrea Carboni e Damir Ceter».