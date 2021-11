Cagliari, rinnovo Joao Pedro: prolungamento e adeguamento dell’ingaggio

Il Cagliari si appresta a chiudere le trattative per il rinnovo di Joao Pedro: cifre e dettagli dell’accordo

Una lunga storia d’amore quella tra il Cagliari e Joao Pedro che, in questi giorni, si coronerà con il rinnovo del contratto fino al 2024. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nuova Sardegna, il capitano rossoblù arriverà a percepire uno stipendio di poco superiore al milione di euro.

Nonostante sia uno dei giocatori brasiliani più prolifici in Europa, la chiamata dalla Nazionale carioca non è ancora arrivata ma il numero 10 di Ipatinga non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo sogno.

