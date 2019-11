Cagliari, Riva: «Bisogna tenere i piedi per terra, ma che bella squadra»

Cagliari, Gigi Riva, leggenda rossoblu, commenta il momento d’oro della squadra di Maran: ecco le sue parole

Gigi Riva, leggenda del Cagliari che portò in Sardegna il primo (e unico) scudetto, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport: «Li vedo in grande condizione agonistica, con la qualità di Nainggolan e dei nuovi, Rog, Nandez e Simeone, possono giocarsela alla pari ovunque».

«Il Cagliari ha mostrato l’esperienza di chi sa leggere la partita. Ma per adesso non chiedetemi di coppe europee, bisogna tenere i piedi per terra».