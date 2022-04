Cagliari, Rog è l’arma in più per la salvezza: il croato pronto al rientro

Dopo sedici mesi il Cagliari si appresta ad avere un’arma in più: Marko Rog è infatti pronto a riprendersi il suo posto nel centrocampo rossoblù

Il Cagliari è pronto a riabbracciare Rog dopo sedici lunghi mesi. Periodo in cui il centrocampista croato ha dovuto fare i conti con un grave infortunio, ma che ora è fortunatamente alle spalle.

Da qualche giorno si sta allenando con i compagni e Mazzarri è pronto a convocare Rog per la sfida contro l’Udinese. E’ lui l’arma in più per la salvezza dei sardi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.