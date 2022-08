Cagliari, Rog e Nandez valore aggiunto per la Serie B

Nandez e Rog potrebbero rimanere al Cagliari anche la prossima stagione, dando un valore aggiunto per la prossima Serie B

Se non dovesse concretizzarsi ancora alcuna proposta, il futuro di Nahitan Nandez e Marko Rog potrebbe essere a tinte rossoblù. Un vero lusso per il Cagliari data la complicata stagione in Serie B che dovrà affrontare a breve.

Entrambi – ricorda questa mattina l’edizione odierna del Corriere dello Sport – sono alle prese con alcuni acciacchi e risulterebbero indietro di condizione. Il tecnico Liverani, però, saprebbe come indirizzarli a un recupero e sfruttarli nel campionato cadetto nel migliori dei modi.