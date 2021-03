Cagliari, seduta anti Juventus: infortunio per Walukiewicz

Per il Cagliari comincia la settimana anti Juventus. Domenica si avvicina e i rossoblù vogliono farsi trovare pronti a combattere

Dopo la gioia per il pareggio all’ultimo minuto contro la Sampdoria, questo pomeriggio i rossoblù si sono ritrovati al Centro Sportivo di Assemini per dare inizio alla settimana di allenamenti pre Cagliari-Juventus.

Il Cagliari è stato diviso in due gruppi: i giocatori più utilizzati durante l’ultima sfida hanno svolto dei lavori di scarico in palestra mentre gli altri si sono concentrati su una serie di combinazioni tecnico-tattiche, per poi proseguire la sessione con esercitazioni tattiche in fase di possesso e lavoro specifico sul possesso palla. A concludere, come sempre, la partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Riccardo Sottil e Sebastian Walukiewicz che ha rilevato un affaticamento alla coscia sinistra. Domani doppia seduta di allenamento.