Cagliari, Semplici in conferenza: «Vogliamo essere propositivi»

Intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Semplici ha così parlato della stagione che si appresta a cominciare:

«Mi piace una squadra attiva che metta in campo un gioco propositivo. Magari non sarà sempre possibile, ma l’idea di partenza è questa. L’anno scorso al mio arrivo ho trovato una situazione particolare, mi sono limitato a dare alcune indicazioni, spinto dalla necessità di fare risultato. Stavolta parto da inizio stagione, spero col mio staff di poter incidere un po’ di più. Ho il vantaggio di conoscere già l’ambiente e molti giocatori, cercheremo di completare la rosa in sede di mercato. I calciatori attualmente a disposizione hanno certe caratteristiche, spetta a me valorizzarle. Al di là del modulo, dobbiamo lavorare per costruire una mentalità, la nostra identità».

