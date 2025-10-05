Cagliari senza Gaetano contro l’Udinese: il numero 10 salta la trasferta del Bluenergy Stadium

Cagliari Udinese, rossoblù senza Gaetano: il numero 10 non ce la fa e salta la trasferta contro i bianconeri del Bluenergy Stadium

Il Cagliari dovrà affrontare la delicata sfida in casa dell’Udinese senza il suo uomo di maggiore qualità. Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 arrivato in prestito dal Napoli e punto di riferimento della manovra offensiva rossoblù, non ha recuperato dall’affaticamento muscolare accusato in settimana e non sarà a disposizione del tecnico Fabio Pisacane. L’allenatore sardo, subentrato in panchina per guidare la squadra in un momento complesso, dovrà così rinunciare al suo numero 10 nella trasferta del Bluenergy Stadium.

Un’assenza che pesa sul gioco rossoblù

La notizia era nell’aria da giorni ma ha trovato conferma ufficiale con la lista dei convocati diramata ieri. L’assenza di Gaetano rappresenta un duro colpo per il Cagliari, già alle prese con numerosi infortuni che limitano le scelte a centrocampo e in attacco. Il fantasista campano, capace di accendere la manovra con giocate di qualità e imprevedibilità, si era fermato mercoledì per un problema al retto femorale sinistro. Nonostante l’infortunio non sia grave, i tempi di recupero non consentivano un impiego sicuro, nemmeno a gara in corso. Lo staff medico e tecnico ha quindi scelto la via della prudenza, evitando rischi che avrebbero potuto compromettere ulteriormente la stagione del giocatore.

Emergenza creativa per Pisacane

Per Fabio Pisacane, ex difensore e oggi allenatore dei rossoblù, si tratta di una perdita pesantissima. Senza Gaetano, il Cagliari perde il principale riferimento tecnico in grado di collegare centrocampo e attacco. La sua assenza costringerà il tecnico a ridisegnare l’assetto offensivo, puntando probabilmente su soluzioni più dirette e sull’intensità dei suoi attaccanti.

Obiettivo rientro: Bologna dopo la sosta

Il piano di recupero è già definito. Gaetano sfrutterà la sosta per le Nazionali, in programma dal 6 al 14 ottobre, per smaltire del tutto il problema muscolare e ritrovare la miglior condizione atletica. La pausa arriva al momento giusto, permettendo al fantasista di non saltare ulteriori impegni.

Salvo complicazioni, il rientro è fissato per la sfida casalinga contro il Bologna, in programma domenica 19 ottobre all’Unipol Domus. Una data cerchiata in rosso dal club e dai tifosi, che attendono il ritorno del loro numero 10 per restituire qualità, fantasia e dinamismo alla manovra offensiva del Cagliari.